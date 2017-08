‘Nieuwe Man United-aanwinst mag ondanks akkoord met PSG Engeland niet in’

Manchester United heeft overeenstemming bereikt met Paris Saint-Germain over een transfer van Serge Aurier van dertig miljoen euro, meldt de Daily Mirror woensdag. Het is echter de vraag of de rechtsback komend seizoen onder José Mourinho gaat voetballen, want door een aanval op een Franse politieagent ruim een jaar geleden mag hij niet naar Engeland afreizen.

De Ivoriaan is niet meer nodig in Parijs, vanwege de aanwezigheid van Thomas Meunier en de komst van Dani Alves. Veel clubs aasden op Aurier, zoals Tottenham Hotspur en Internazionale, maar the Red Devils lijken nu aan de haal te gaan met de verdediger. I Nerazzurri kunnen echter nog hopen op de komst van Aurier, aangezien hij momenteel niet mag afreizen naar Engeland.

Een jaar geleden zou hij namelijk een Franse politieagent hebben aangevallen. De Ivoriaan werd op 30 mei 2016 met zijn auto langs de kant van de weg gezet voor een alcoholcontrole nadat hij een nachtclub in Parijs had verlaten. Aurier gedroeg zich agressief richting de politieagenten en beukte een van de agenten met zijn elleboog op de borst, wat hem op een (voorwaardelijke) gevangenisstraf van twee maanden kwam te staan.

Door dit incident is het voor Aurier formeel gezien verboden om af te reizen naar Engeland. Op 7 augustus staat er voor de rechtsback een hoorzitting gepland, waarin duidelijk moet worden of hij nu wel toe wordt gelaten in Engeland. Mocht Aurier toestemming krijgen om voor United uit te mogen komen, dan strijkt de rechtsback naar verluidt iedere week ruim een ton aan salaris op.