AZ hoopt op komst Noors international: ‘Volgen hem al een jaar of zes’

AZ hoopt zich op korte termijn te versterken met Fredrik Midtsjö van Rosenborg. Trainer John van den Brom is woensdagavond aandachtig toeschouwer als de 23-jarige middenvelder in actie komt tegen Celtic in de derde voorronde van de Champions League.

Midtsjö wil zelf graag naar Alkmaar komen, maar AZ en Rosenborg moeten er financieel nog uit komen. "We volgen Fredrik al een jaar of zes en zeker de laatste paar jaar heeft hij zich uitstekend ontwikkeld", vertelt directeur voetbalzaken Max Huiberts in gesprek met Voetbal International. "Het is een dynamische middenvelder, die goed in balbezit is, maar ook in de omschakeling. Een type middenvelder dat we met onze nieuwe speelwijze goed kunnen gebruiken."

Wanneer Van den Brom afreist naar Noorwegen om Midtsjö te zien spelen, gaat de oefenmeester ook met hem in gesprek over een eventuele overgang naar de Eredivisie. Midtsjö doorliep alle jeugdelftallen van Noorwegen en maakte in maart zijn debuut in het nationale elftal tegen Estland. De Noor kan de derde zomeraanwinst voor AZ worden. Eerder versterkten de Alkmaarders zich al met Marco Bizot en Marko Vejinovic.

AZ is inmiddels al geruime tijd in gesprek met Rosenborg, de club waar de enkelvoudig Noors international nog tot 2020 vastligt. Ondanks die relatief lange contractduur ziet AZ volgens De Telegraaf goede mogelijkheden om Midtsjö binnen te kunnen halen. De middenvelder is goed bevriend met rechtsback Jonas Svensson, waardoor de kansen om hem over te nemen groter worden.