Woensdag, 2 Augustus 2017

United en Juventus azen op Barcelona-middenvelder

Chelsea is de volgende club die zich mengt in de strijd om de bij de Everton overbodige Ross Barkley. The Blues zijn op zoek naar meer home-grown spelers. (Liverpool Echo)

Riyad Mahrez heeft uiteindelijk zijn zinnen gezet op een overstap naar AS Roma. De Algerijn is bereid om als het nodig is een overgang van Leicester City te forceren. (Daily Mirror)

André Gomes speelt volgend seizoen mogelijk in de Premier League. Manchester United denkt aan de komst van de middenvelder die er in zijn eerste seizoen in Barcelona niet in slaagde een onuitwisbare indruk te maken. (Mundo Deportivo)

Naast Manchester United is ook Juventus geïnteresseerd in Gomes. La Vecchia Signora denkt aan een bod van dertig miljoen euro op de Portugees. (Tuttosport)

Robbie Keane gaat waarschijnlijk aan de slag in India. De Ier staat op het punt om zich te verbinden aan Atlético de Kolkata. (The Sun)