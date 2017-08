Internazionale bekrachtigt deal van 24 miljoen euro met Fiorentina

Internazionale neemt Matías Vecino per direct over van Fiorentina. De Uruguayaanse middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract in het Giuseppe Meazza, zo maakt Inter woensdag bekend. De dertienvoudig international maakt de overstap voor 24 miljoen euro, het bedrag van zijn transferclausule. Die transfersom wordt in twee termijnen betaald.

De 25-jarige Vecino speelde sinds januari 2013 voor Fiorentina. Aanvankelijk kreeg hij geen voet aan de grond in Stadio Artemio Franchi. Fiorentina besloot Vecino daarom aan Empoli te verhuren in het seizoen 2014/15 en daar liet hij een goede indruk achter, waardoor Fiorentina hem opnieuw de kans bood. Sindsdien kwam Vecino geregeld in actie bij La Viola.

De tien duurste uitgaande transfers van Fiorentina ooit.

In de afgelopen twee seizoenen stond Vecino 61 keer op het veld in de Serie A. In die wedstrijden kwam hij tot 5 doelpunten. Voor Fiorentina is zijn vertrek na de transfer van onder meer Federico Bernardeschi naar Juventus opnieuw een klap, maar de totale transferinkomsten bedragen deze zomer wel 79 miljoen euro. Daarvan werd 37,5 miljoen euro opnieuw geïnvesteerd in de selectie.

Bij Inter is Vecino de vierde miljoenenaankoop. Milan Skriniar kwam voor 23 miljoen euro over van Sampdoria, Boca Juniors verkocht Facundo Colidio voor 6 miljoen aan Inter en Borja Valero maakte net als Vecino de overstap van Fiorentina naar Inter. Hij kostte minstens 5,5 miljoen euro. Bovendien versterkten i Nerazzurri zich op transfervrije basis met doelman Daniele Padelli.

Voetbalzone publiceert volgende week maandag een achtergrondartikel over Fiorentina.