‘Van Dijk blijft individueel trainen en dwingt Pellegrino tot grote beslissing’

Virgil van Dijk stuurt nog altijd aan op een vertrek bij Southampton. De verdediger wil de overstap maken naar Liverpool en blijft individueel trainen, meldt de Liverpool Echo woensdagochtend. Southampton hoopte juist dat Van Dijk binnenkort weer zou aansluiten bij de rest van de selectie.

Eerder deze week is de Nederlandse verdediger met de clubleiding om de tafel gegaan. Van Dijk liet toen weten dat zijn wens om naar Liverpool te vertrekken niet is veranderd. Zijn transfer lijkt echter afhankelijk van de manier waarop Southampton zich opstelt. Liverpool wil pas een poging wagen wanneer the Saints aangeven open te staan voor biedingen. Beide clubs hebben de afgelopen weken gewerkt aan een betere onderlinge relatie en die wil Liverpool niet op het spel zetten.

De 26-jarige Van Dijk werd vorige maand uit de selectie gezet en mocht ook niet mee op trainingskamp naar Frankrijk. Hij bleef achter in Engeland en werkte aan zijn fitheid, terwijl hij met geduld de ontwikkelingen afwachtte. Southampton leek ervan overtuigd dat de Oranje-international zijn situatie zou accepteren, omdat omdat de verdediger ook baat heeft bij een goede vorm en seizoensstart, om wellicht in een later stadium alsnog een transfer naar een Europese topclub te maken.

Het lijkt er echter op dat Van Dijk het niet ziet zitten om nog een jaar te wachten. Hij blijft individueel trainen en zodoende staat Mauricio Pellegrino voor een 'grote beslissing', anderhalve week voor de seizoensstart. De trainer hoopt komend seizoen over de stopper te beschikken, maar kan een morrende Van Dijk niet goed gebruiken. Maandag meldde de Daily Mail nog dat Southampton een landgenoot op het oog heeft als eventuele opvolger: de club zou een bod van dertien miljoen euro op Wesley Hoedt voorbereiden.