Maaskant wijst naar Keizer en Van Bronckhorst: ‘Dat zeg ik zonder wrok’

Robert Maaskant stopte vorige week als trainer, hoewel hij pas 48 jaar is. Volgens de Schiedammer zou het eigenlijk nu pas 'zijn tijd' moeten zijn, omdat hij van dezelfde generatie is als bijvoorbeeld Frank de Boer, Phillip Cocu en Giovanni van Bronckhorst. "Dat zijn jongens van mijn leeftijd", geeft Maaskant woensdag aan in De Volkskrant.

Maaskant kende echter een veel kortere loopbaan als voetballer en werd op dertigjarige leeftijd al hoofdtrainer van RBC Roosendaal. "Toen ik als trainer begon, dacht ik: ik heb geen grote carrière als speler, dus ik moet vroeg instappen. Want tussen 42 en 50 jaar komen al die oud-internationals erbij en die krijgen als eersten de beste banen", vertelt Maaskant. Uiteindelijk stelde zijn voorsprong 'niks' voor, want ervaring werd in zijn ogen minder belangrijk.

"Mijn vader vindt het jammer dat ik die absolute top niet heb bereikt. Maar weet je: wij kennen de voetbalwereld goed, we snappen hem alleen niet meer", vervolgt de gestopte trainer, die de aanstellingen van Marcel Keizer en Giovanni van Bronckhorst bij respectievelijk Ajax en Feyenoord aanhaalt. 'Vroeger' waren die benoemingen onmogelijk, aldus Maaskant. "Dat zeg ik zonder wrok. Maar de wereld is veranderd. Het begon met de aanstelling van Marco van Basten als bondscoach, zonder enige ervaring. Sindsdien bouw je in het Nederlandse voetbal geen carrière meer op: die overkomt je."