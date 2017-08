'Gio': 'Toen ik de CL won, zei ik echt niet dat ik 'm nooit meer hoefde'

Giovanni van Bronckhorst neemt de strijd om de Johan Cruijff Schaal serieus. Zaterdagavond kan Feyenoord tegen Vitesse beslag leggen op de eerste prijs van het seizoen. Van Bronckhorst ziet de wedstrijd niet alleen als de kans op eremetaal, maar ook als een goede gelegenheid om te zien waar Feyenoord staat voorafgaand het komend seizoen.

In 1999 won Feyenoord voor het laatst de strijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. "Het is lang geleden dat de club de Cruijff Schaal heeft gewonnen", weet Van Bronckhorst. "Als speler is het me niet gelukt. Ik kan me de verloren finale herinneren in 2008, het seizoen nadat we de beker hadden gewonnen en vorig jaar het verlies tegen PSV."

De trainer benadrukt in gesprek met Voetbal International dat hij elke prijs wil winnen. "Toen ik de Champions League won, zei ik echt niet dat ik 'm daarna nooit meer hoefde. Het wordt een interessant duel, een week voor de competitie: een indicatie hoe ver we zijn. Vitesse heeft een goede ploeg, maar voordeel is dat we thuis spelen. Dat hebben we als kampioen zelf afgedwongen."