NEC doet zaken met Feyenoord: ‘We wilden hem eigenlijk definitief halen’

NEC heeft de komst van Calvin Verdonk op huurbasis woensdagochtend bevestigd. De twintigjarige mandekker wordt voor een seizoen overgenomen van Feyenoord, dat hem nog drie jaar onder contract heeft. Verdonk kwam voorlopig tot slechts één competitieduel voor Feyenoord en hoopt in Nijmegen op meer speeltijd.

Verdonk wordt door hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst nog niet rijp geacht voor het grote werk in De Kuip en mag daarom elders meer ervaring opdoen. Gehoopt werd dat hij vorig seizoen op huurbasis bij PEC Zwolle wekelijks in actie zou komen, maar hij kwam slechts tot zeventien competitieoptredens, waarvan veertien als basisspeler. In Nijmegen moet Verdonk proberen uit te groeien tot een vaste waarde in de Jupiler League.

NEC hoopte de twintigjarige jeugdinternational eigenlijk te kopen. "We hebben er aanvankelijk alles aan gedaan om Calvin definitief van Feyenoord over te nemen, helaas bleek dit niet mogelijk", zegt technisch directeur Remco Oversier. "Op deze wijze kunnen we Calvin toch nog aan ons verbinden en we zijn dan ook erg verheugd over het feit dat we dit seizoen van zijn diensten gebruik kunnen maken."

"Calvin is een groot talent dat voor nog meer kwaliteit in de selectie zal gaan zorgen. Daarbij vullen we hiermee tevens een nog open positie in, waardoor onze achterhoede mooi in balans is gekomen", concludeert Oversier. De jeugdexponent van Varkenoord is de zesde aanwinst van NEC. De club nam Mart Dijkstra over van Sparta Rotterdam, huurt Ted van de Pavert en Anass Achahbar van PEC Zwolle en versterkte zich met de transfervrije Kevin Jansen en Guus Joppen.