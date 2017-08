Keizer waakt voor vervanger Balotelli: ‘Het is een beetje hetzelfde type’

Marcel Keizer rekent zich nog niet rijk. De trainer van Ajax beseft dat zijn ploeg goede kansen heeft om woensdagavond door te stoten tegen OGC Nice in de derde voorronde van de Europa League, maar stelt dat het moeilijk zal worden. Vorige week eindigde de eerste krachtmeting in 1-1 en de maker van het Franse doelpunt, Mario Balotelli, is er ditmaal niet bij. Keizer waakt echter ook voor diens mogelijke vervanger Alassane Pléa.