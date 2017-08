‘Mourinho reageert na Supercup op transfervoorstel voor Fosu-Mensah’

Voor Timothy Fosu-Mensah ligt mogelijk een verhuurperiode in het verschiet. Watford hoopt de verdediger een jaar onderdak te bieden, zo schrijft de >Daily Mail woensdagochtend. José Mourinho wil echter nog een week wachten voordat hij de knoop doorhakt. De oefenmeester verlangt meer duidelijkheid over de invulling van zijn selectie voor komend seizoen.

Fosu-Mensah maakte vorige maand zijn opwachting in de wedstrijden tegen Real Madrid en Manchester City in de voorbereiding. Watford zet echter vraagtekens bij het perspectief van de enkelvoudig international van Jong Oranje onder Mourinho, die niet bekendstaat om de inpassing van jeugdspelers in zijn ploeg. Fosu-Mensah kwam vorig seizoen tot elf competitieduels en werd veelal uit de selectie van Manchester United gehouden.

Een beslissing van Mourinho wordt verwacht na de wedstrijd tegen Real Madrid op dinsdag om de Europese Supercup. De negentienjarige Fosu-Mensah kan onder meer worden ingezet als rechtsback, maar voor die positie hopen the Mancunians zich te versterken met Serge Aurier. Bovendien werd Nemanja Matic deze week voor minstens 45 miljoen euro overgenomen van Chelsea en dus is Fosu-Mensah niet noodzakelijk als defensieve middenvelder.

Het contract van Fosu-Mensah loopt nog drie jaar door. Watford, dat landgenoot Steven Berghuis onlangs verkocht aan Feyenoord, hoopt het jeugdproduct van Ajax te verleiden met het uitzicht op meer speeltijd. Eerder deze week zei Fosu-Mensah niet te weten of hij de beoogde stand-in van rechtsback Antonio Valencia wordt. "Ik probeer me gewoon te ontwikkelen. Ik ben jong en moet nog veel leren, maar dat doe ik elke dag. Ik werk met een van de beste trainers ter wereld en daar ben ik dankbaar voor", aldus het talent op de website van zijn club.