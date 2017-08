‘Ik hoopte op meer krediet van Feyenoord en was gefrustreerd en kwaad’

Simon Gustafson hoopt zijn carrière nieuw leven in te blazen op huurbasis bij Roda JC Kerkrade. De middenvelder voelde de afgelopen jaren dat hij een meerwaarde kon zijn voor Feyenoord, maar kreeg naar eigen inzicht te weinig krediet. De aankoop van 1,5 miljoen euro kwam sinds 2015 tot zeventien wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij driemaal tot scoren kwam.

Gustafson neemt het Giovanni van Bronckhorst niet kwalijk dat de trainer zijn basiself afgelopen seizoen intact hield. De Zweed zegt evenwel 'het hele seizoen door' discussies te hebben gehad met Van Bronckhorst over zijn situatie. "Ook bij de andere trainers heb ik mijn situatie verschillende keren aangekaart. Maar niet alles laat zich oplossen zoals jij dat voor ogen hebt. Intussen voelde ik mezelf steeds beter worden."

"Heerenveen was geen incident, dat wist ik zeker", doelt Gustafson op zijn doelpunt en vier assists in de uitwedstrijd in Friesland (0-5) in oktober 2015. "Zo belangrijk kon ik ook in een rééks wedstrijden zijn voor Feyenoord." De tweevoudig international snakte ernaar dat te mogen bewijzen en erkent op meer krediet te hebben gehoopt. "Maar wat kon ik beginnen? Feyenoord bleef goed spelen en winnen. Ik was af en toe gefrustreerd en kwaad, dat is logisch."