‘Chiellini van het Kasteel’ levert miljoenen op: ‘Bewijs voor succesvol beleid’

Rick van Drongelen verlaat Sparta Rotterdam voor zo’n drieënhalf miljoen euro voor Hamburger SV. Hij staat op het punt een vijfjarig contract te tekenen in de Bundesliga. Niet alleen voor de speler is het een mooie transfer, ook voor Sparta is het een overstap om trots op te zijn. Niet voor het eerst levert de club uit Rotterdam een talentvolle speler af bij een veel grotere club.

“Heel mooi voor Rick, heel mooi voor Sparta”, zegt algemeen directeur Manfred Laros in gesprek met het Algemeen Dagblad over de transfer van Van Drongelen. “Voor ons voelt dit als het bewijs dat we een succesvol beleid voeren." Ook Feyenoord toonde interesse, maar het geboden bedrag kwam niet in de buurt van wat HSV op tafel legt. Door bonussen kan de transfersom de vier miljoen euro overstijgen “We steken veel geld in de jeugdopleiding. Daar plukken we nu weer de vruchten van.”

Van Drongelen werd bij Sparta ook wel ‘de Chiellini van het Kasteel’ genoemd, verwijzend naar de Italiaanse topverdediger van Juventus. Van Drongelen bekeek veel video’s van zijn idool en probeerde zichzelf eenzelfde soort killersinstinct aan te leren. “Tegenstanders uitschakelen, ze geen ruimte geven; daar haal ik voldoening uit”, zei hij eerder volgens het dagblad. “Niets is mooier dan 1-0 winnen.”