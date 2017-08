Elia wil ooit terugkeren bij Feyenoord: ‘Niet als speler waarschijnlijk’

Eljero Elia nam deze zomer afscheid van Feyenoord. Met het kampioenschap op zak vertrok hij naar het Turkse Medipol Basaksehir, waar hij woensdagavond de laatste voorronde van de Champions League hoopt te bereiken ten koste van Club Brugge. In gesprek met het Algemeen Dagblad laat hij weten zich nog steeds sterk verbonden te voelen met de Rotterdamse club.

De kampioensploeg was vorig seizoen een hecht team, maar Dirk Kuyt (gestopt), Rick Karsdorp (AS Roma), Terence Kongolo (AS Monaco), Pär Hansson (Helsingborgs IF), Warner Hahn en Lucas Woudenberg (sc Heerenveen), Wessel Dammers (Fortuna Sittard), Simon Gustafson (Roda JC Kerkrade, huur) en Marko Vejinovic (AZ, huur) verlieten net als Elia De Kuip. Toch is de buitenspeler nog bezig met Feyenoord. “Ik zit nog steeds in de groepsapp met de jongens van Feyenoord”, bekent hij. “Dat is handig. Op die manier kan ik nieuwelingen ondersteunen. Kan ik ze zich op hun gemak laten voelen in de Kuip, advies geven.”

Elia zette in juni zijn handtekening onder een driejarig contract in Turkije. Hij hoopt ooit terug te keren bij Feyenoord. “In twee jaar tijd is Feyenoord míjn club geworden. Ooit keer ik terug in De Kuip. Niet als speler waarschijnlijk, maar misschien wel als jeugdtrainer ofzo. Mijn gevoel bij de club is enorm sterk. Ik hoop van harte dat ze dit jaar weer kampioen worden.”

Waar Elia bij Feyenoord speelde voor een club met een rijke geschiedenis en een grote achterban, is het tegenover gestelde het geval in Istanbul. De club werd immers drie jaar geleden pas opgericht. “Ik geloof dat er bij thuisduels maar vijfhonderd á duizend supporters komen kijken. Dat is even wat anders dan in De Kuip, ja.”