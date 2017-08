‘Als het record nu naar 222 gaat, is 300 of 400 ook binnen handbereik’

De naam van Neymar zoemt al weken rond op de transfermarkt. Steeds meer tekenen wijzen erop dat de Braziliaan van Barcelona een recordtransfer maakt naar Paris Saint-Germain. De ontsnappingsclausule bedraagt 222 miljoen euro, maar met salarissen, bonussen en extra belastingen kan de overgang oplopen tot 500 miljoen. Journalisten Edwin Winkels en Arno Vermeulen spreken hun verbazing uit.

"Het laatste nieuws? Het televisiekanaal van de eigenaren van Paris Saint-Germain heeft het nieuws bevestigd: Neymar gaat naar PSG", zegt Winkels vanuit Spanje in gesprek met de NOS. "Die bevestiging zegt nog niets. Al het nieuws rondom deze transfer moet je met enige terughoudendheid brengen, want je weet niet wat er echt waar is. Maar alles lijkt erop te wijzen dat dit rond komt."

Het verhaal gaat dat niet PSG, maar Neymar zichzelf gaat uitkopen bij Barcelona. De aanvaller zou in dienst treden van Qatar 2022, het comité dat het WK voetbal organiseert, en keren hem vervolgens een bedrag uit waarmee hij zijn clausule bij Barcelona kan betalen. Winkels vraagt zich af of dit toegestaan is: "Een voordeel bij deze complexe zaak is dat er niet onderhandeld hoeft te worden tussen de clubs. Zodra Neymar dat bedrag betaalt, is zijn overgang in feite rond."

Arno Vermeulen, commentator bij de NOS, begrijpt waarom PSG voor Neymar kiest en niet voor bijvoorbeeld ploeggenoten Lionel Messi of Luis Suárez. "Hij is de meest waardevolle van de drie. De jongste ook. Messi en Suárez zijn al dertig. Commercieel is hij zelfs verreweg het interessantst. Er waren de laatste jaren genoeg wedstrijden waarin hij de beste was. Waarin hij de boel openbrak. Dat Suárez dan soms het doelpunt maakte, deed daar niets aan af."

"Het verhaal van de wraak is natuurlijk frappant", vervolgt Vermeulen. "Omdat Qatar Airways niet meer op het shirt prijkt van Barça, wordt Neymar nu weggekocht. Wat er van waar is weet ik niet, maar het geeft aan dat de rijksten der aarde alles kunnen doen wat ze willen. Als iets ze in hun eer aantast, smijten ze gewoon met geld. De miljardairs van deze wereld zijn aan het kwartetten. Het einde is zoek. Als het record nu naar 222 gaat, is 300 of 400 ook binnen handbereik."