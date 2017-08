Mustafi weigerde City: ‘Mijn tijd bij Everton was de slechtste periode'

Shkodran Mustafi maakte vorig jaar voor ongeveer 41 miljoen euro de overstap van Valencia naar Arsenal. Voor de 25-jarige verdediger was het niet de eerste keer dat hij in Engeland ging voetballen: tussen 2009 en 2012 speelde Mustafi bij Everton. De Duitser bewaart echter slechte herinneringen aan zijn tijd op Goodison Park.

In 2009 kon Mustafi ook tekenen bij Manchester City. Everton leek hem destijds de beste keus, maar achteraf gezien baalt de mandekker van zijn beslissing. Mustafi kwam in drie jaar tijd tot slechts één officieel optreden in het eerste team van the Toffees. Een hele slechte tijd, memoreert Mustafi. "Om eerlijk te zijn dacht ik dat ik klaar was met Engeland", zegt Mustafi in gesprek met Arsenal Player over zijn vertrek naar Sampdoria in 2012. "Ik was heel erg gefrustreerd. Mijn tijd bij Everton was toch wel de slechtste periode voor mij als voetballer."

"Ik wilde er niet meer heen (Engeland, red)”, vervolgt de negentienvoudig A-international. "Maar toen ik moest besluiten of ik wilde blijven of vertrekken bij Valencia, wist ik dat ik de club alleen zou verlaten als ik weer naar Engeland kon. Ik ben dankbaar dat ik weer een kans kreeg en weer stappen kon maken bij Arsenal. Voor het eerst in mijn leven wil ik niet meer geduldig zijn."