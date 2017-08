Larsson terug: ‘Iedereen weet waarom Sam niet mee was naar Oostenrijk’

Sam Larsson is in genade aangenomen bij sc Heerenveen. De Friese club verwelkomt hem woensdag weer op de training. De Zweed was afwezig op de fandag en ontbrak tevens bij het maken van de teamfoto, tot onvrede van technisch manager Gerry Hamstra. De 24-jarige Larsson werd beboet, maar mag inmiddels wel weer meetrainen bij de Eredivisionist.

Naar verluidt aast de vleugelspeler op een transfer naar Celta de Vigo en ook de Spaanse club is geïnteresseerd, maar Heerenveen wil niet zomaar meewerken. "Iedereen weet waarom Sam niet mee was naar Oostenrijk (trainingskamp, red.)", aldus Hamstra dinsdag in gesprek met de Leeuwarder Courant. Volgens diverse Spaanse media heeft Larsson een aanbod van van de club al geaccepteerd, waardoor het nu wachten is op beide clubs. Heerenveen werkt woensdag om 10.30 uur een training af, waar Larsson aan deel zal nemen.

Het contract van Larsson loopt nog een jaar door, al heeft Heerenveen een eenzijdige optie om de verbintenis te verlengen. De club weet dat de uitblinker brede interesse geniet en stelt zich niet al te meewerkend op in de onderhandelingen met Celta, meldde Marca eerder. Technisch directeur Felipe Miñambres noemde Larsson eerder een 'geweldige speler', maar voegde eraan toe dat hij nog vastligt in Friesland. Volgens Radio Marca heeft Celta al een bod van zeven miljoen euro op tafel gelegd.