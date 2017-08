‘Ajax is de enige die vanaf het begin uitspreekt dat het kampioen wil worden'

Joël Veltman gaf aan het einde van vorig seizoen aan dat hij nadacht over een transfer naar het buitenland. Uiteindelijk heeft hij toch besloten zijn contract bij Ajax te verlengen. De nieuwe aanvoerder van de Amsterdammers heeft zijn verbintenis verlengd tot 2020 en is daar zelf heel blij mee.

"De doorslag gaf dat ik me hier nog kan verbeteren", zegt Veltman in gesprek met Ajax TV. "Als je aanvoerder mag zijn van Ajax is dat prachtig. Je komt bij Ajax om je debuut te maken, maar als je dan ook nog aanvoerder mag zijn is dat een dubbele eer. Dat heeft ook zeker meegespeeld", aldus de trotse Oranje-international.

Veltman vindt het een goede zaak dat deze zomer weinig spelers uit Amsterdam zijn vertrokken. "Het is ontzettend belangrijk dat we relatief intact zijn gebleven. Wat ik verwacht van de komende jaren? We hebben drie jaar lang geen prijzen gepakt. Ajax is de enige club die vanaf het begin uitspreekt dat het kampioen wil worden en de beker wil winnen. Elk jaar geen prijs is een mislukt jaar. Dus dit jaar moeten we voor een prijs gaan."