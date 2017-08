Bosz incasseert weer nederlaag in aanloop naar Duitse Supercup

Peter Bosz heeft dinsdagavond met Borussia Dortmund weer een nederlaag moeten slikken in de oefencampagne op weg naar het nieuwe seizoen. In het Oostenrijkse Altach was Atalanta met 1-0 te sterk. Zaterdag staan die Borussen tegenover Bayern München in de strijd om de Duitse Supercup.

De Sloveen Josip Ilicic maakte na zeventig minuten spelen het enige doelpunt van de wedstrijd. Na een fout in de opbouw bij Dortmund kwam de Kroaat alleen voor de keeper en vervolgens schoot hij overtuigend raak. Dortmund startte niet met de sterkst mogelijke basis in Altach. Van de grote namen maakten alleen Mario Götze en Christian Pulisic minuten.

Robin Gosens, die deze zomer overstapte van Heracles Almelo naar de nummer vier van afgelopen seizoen in Italië, viel een kwartier voor tijd in. De oefencampagne van Dortmund verloopt allesbehalve soepeltjes. De vorige oefenwedstrijd verloor Dortmund van Espanyol, eveneens met 1-0. De eerste wedstrijd in de voorbereiding werd ook al verloren: het team van Bosz verloor met 3-2 van vierdeklasser Rot-Weiss Essen.