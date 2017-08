Overmars: ‘Dat soort spelers moeten wij zien te behouden en belangrijk maken’

Marc Overmars is blij dat het hem gelukt is om Joël Veltman langer aan Ajax te binden. De rechtsback, die in de belangstelling zou staan van onder meer Crystal Palace, tekende dinsdag een contract tot 2020 in Amsterdam en daar is de directeur spelersbeleid content mee.

"Hij is een voorbeeld voor veel Ajax-spelers", aldus Overmars voor de camera van Ajax TV. "Hij zit al heel lang bij de club en heeft het echte Ajax-DNA. Dat soort spelers moeten wij zien te behouden en belangrijk maken. Daarom heeft hij de aanvoerdersband gekregen. Dat is ook een stap in zijn persoonlijke ontwikkeling. We hebben veel vertrouwen in hem."

Overmars prijst ook het karakter van de nieuwe aanvoerder van Ajax. "Hij heeft altijd geknokt en alles overwonnen. Hij heeft op jonge leeftijd een kruisbandblessure gehad. Daar is hij beter van geworden. Elke keer zette hij stapjes omhoog. Dat zal hij zijn hele leven blijven doen. Hij komt altijd wel bovendrijven. Dat is een kwaliteit van Joël."

Dat Veltman zijn contract had verlengd kwam niet als een verrassing aangezien hij in een eerder stadium al aangaf in gesprek te zijn met zijn club. "Deze contractverlenging komt voort uit het goede gevoel dat ik bij Ajax heb. Ik ken de club natuurlijk door en door, ik speel hier al bijna mijn hele voetballeven. Ik ben hier als jonkie gekomen, heb mogen debuteren in het eerste en ben uiteindelijk basisspeler geworden", zei hij op de website van zijn managementbureau Wasserman.