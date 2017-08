Ruiter heeft gewenste avontuur in buitenland te pakken en tekent in Engeland

Robbin Ruiter is officieel speler van Sunderland, zo meldt de club woensdagavond via de officiële kanalen. De dertigjarige doelman, die transfervrij was nadat hij besloot zijn contract bij FC Utrecht niet te verlengen, tekent voor twee seizoenen bij de club uit de Championship.

Ruiter was al enkele weken op proef bij de Sunderland en de club is in die periode overtuigd geraakt van zijn kwaliteiten. Voor Ruiter wordt het zijn eerste buitenlandse avontuur. Hij beleefde zijn doorbraak bij FC Volendam, waarna Utrecht hem oppikte. Behalve de Championship-club waren ook AZ en PSV naar verluidt geïnteresseerd in de sluitpost, die echter de voorkeur gaf aan een avontuur buiten de Nederlandse grenzen.

The Black Cats contracteerden eerder deze zomer al een nieuwe doelman: Jason Steele kwam voor een half miljoen euro over van Blackburn Rovers. Trainer Simon Grayson vertelde eerder al benieuwd te zijn wie de concurrentiestrijd onder de lat zou gaan winnen: "Ruiter heeft het erg goed gedaan. Ik laat het ze uitvechten, zo moet het zijn."

Gefeliciteerd, Robbin Ruiter! De doelman heeft zijn gedroomde stap naar Engeland te pakken en tekent voor twee seizoenen bij Sunderland.

Ruiter was tot eind vorig jaar de vaste eerste keus bij Utrecht. Na een sleutelbeenbreuk raakte de doelman echter op het tweede plan bij de Eredivisionist en greep David Jensen zijn kans onder de lat. Sunderland, dat vorig seizoen degradeerde uit de Premier League, zocht nog een nieuwe doelman naast Steele nadat het Jordan Pickford eerder deze zomer verkocht voor 28 miljoen euro aan het Everton van manager Ronald Koeman.

"Ik ben erg blij om hier te zijn, want ik heb een aantal geweldige trainingsdagen achter de rug. Ik heb een paar goede wedstrijden gespeeld en ik wilde graag een contract tekenen", vertelt Ruiter op de website van zijn nieuwe club. "Vanaf het moment dat ik hier binnenkwam, merkte ik op dat alles zo professioneel was. Het is een enorm grote club en ik droomde er altijd van om in Engeland te spelen.