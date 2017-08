PSV grijpt naast twee miljoen: ‘Waar mogelijk optrekken met Ajax en Feyenoord’

PSV heeft opnieuw een rechtszaak tegen de fiscus verloren. De club spande een hoger beroep aan tegen een eerdere uitspraak over de zogeheten crisistax uit 2012, maar PSV werd wederom in het ongelijk gesteld door de rechter.

De Eindhovenaren wilden de in 2012 betaalde 'crisisheffing' van ruim twee miljoen euro terugkrijgen. Bedrijven die in 2012 werknemers in dienst hadden die meer dan anderhalve ton verdienden, moesten over dat deel van het salaris nog eens zestien procent extra aftikken bij de fiscus. De clubleiding vond de door de Belastingdienst opgelegde betaling niet redelijk en billijk. PSV moest een groot deel van de omzet afstaan vanwege een tijdelijke fiscale afdracht. Na eerder de rechtbank heeft nu ook het Gerechtshof in Den Bosch PSV in het ongelijk gesteld.

De club laat in een reactie aan het Eindhovens Dagblad weten de uitspraak te beoordelen en nog geen beslissing te hebben genomen over een verzoek tot cassatie bij de Hoge Raad. Woordvoerder Hanneke Jaanen legt uit hoe de club tegen de zaak aankijkt. "PSV is en blijft van mening dat het op het moment van betalen - we hebben de crisistax namelijk destijds gewoon betaald - in 2012 onevenredig zwaar is getroffen door de crisisheffing. Dat het later bij PSV, mede door goede sportieve resultaten, financieel beter ging is natuurlijk achteraf mooi meegenomen."

"Op het moment van betaling zag de situatie er echter heel anders uit. Hoe dan ook, het Hof heeft hierover geoordeeld en dat hebben we te respecteren." PSV kijkt ook naar andere uitspraken over dit onderwerp in de voetbalsector. "Waar mogelijk en gewenst zullen we gelijk optrekken met Ajax en Feyenoord, die met soortgelijke heffingen zijn geconfronteerd, en daarover rechtszaken voeren."