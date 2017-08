‘Neymartens’ na droomtransfer: ‘Het voelt gewoon goed bij Barcelona’

Lieke Martens groeit op het EK in eigen land uit tot een van de grote sterren van Nederland. De linksbuiten, die deze zomer verkaste van FC Rosengard naar Barcelona, imponeert deze zomer met haar goede acties en haar productiviteit. Het heeft haar inmiddels de bijnaam Neymartens opgeleverd. De 24-jarige aanvalster blijft kalm onder alle aandacht.

"Het is super dat je nu een voorbeeld bent voor meisjes en zelfs ook voor sommige jongetjes", vertelt Martens in gesprek met Voetbal International. "Vroeger had ik mannenvoorbeelden, dus het is heel leuk dat die kinderen nu ook vrouwen als voorbeeld kunnen hebben. Ik heb er wel een paar voorbij zien komen met Martens op hun shirt, maar ach, ze zijn fan van iedereen denk ik, hoor."

"Ik krijg na een wedstrijd veel berichten, eigenlijk te veel om allemaal te lezen", vervolgt Martens. "Maar ik sluit me verder wel af. Ik bekijk wat dingen op social media als ik word getagd, maar je kunt niet alles meekrijgen. Als mensen dingen van je gaan verwachten brengt dat extra druk met zich mee, maar ik ga mijzelf geen extra druk opleggen. Ik kan me blijven concentreren op wat ik altijd heb gedaan."

Na het EK wacht een nieuw avontuur in Spanje, waar Martens zeer naar uitkijkt. "Ik moet me weer settelen in een ander land, Spaans gaan leren. Ik moet weer helemaal in mijn ritme komen in een vreemd land. Maar het voelt gewoon goed bij Barcelona. Er zijn daar fijne mensen die me gaan helpen. Ik heb er heel veel zin in, maar ik heb nog veel meer zin nu in de komende wedstrijd (donderdag tegen Engeland, red)."