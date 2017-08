Gullit ongeduldig: ‘Wat gaat Virgil doen? Waar gaat Wesley heen?’

De transferperiode is in volle gang en enkele Oranje-internationals hebben al een transfer te pakken. Verschillende spelers van het Nederlands elftal weten echter nog niet waar ze komend seizoen gaan voetballen. Assistent-bondscoach Ruud Gullit hoopt dat de Oranje-spelers op 31 augustus niet meer bezig zijn met transfers, maar met de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk.

"Je zit te wachten waar Wesley Sneijder naartoe gaat. Wat gaat Virgil van Dijk doen? Je wilt dat dat soort dingen zo snel mogelijk klaar zijn, want in de periode dat het Nederlands elftal speelt, is die transfermarkt nog steeds open", zegt Gullit in gesprek met Voetbal International. "Je wilt niet hebben dat een speler nog bezig is met een transfer als we tegen Frankrijk moeten."

Gullit is optimistisch over de kansen van Oranje tegen les Bleus. "We zijn niet zo slecht", vervolgt de rechterhand van Dick Advocaat. "Alleen bij Oranje moet je de uitstraling hebben dat we goed zijn. Dat was even weg, maar dat is er nu weer. Daar moet je nu gebruik van maken. Voetbal is niet fair. Tegen Frankrijk hoeven we niet goed te voetballen. We moeten gewoon punten pakken."

"En als je die punten pakt, dan kan je je weer focussen op een ander duel", weet Gullit. "Zo moet je het zien. Het gaat niet om mooi voetballen. Dat is over. Dat is voor de romanticus, maar dat is niet de realiteit. We zitten in een situatie waar we niet moeten denken aan goed voetballen. Gewoon punten pakken en vertrouwen wekken. En dan hopen dat het steeds beter gaat."