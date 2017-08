Misser Milik komt Napoli duur te staan tegen Atlético op Audi Cup

In de strijd om de Audi Cup heeft Atlético Madrid dinsdagavond het duel met Napoli winnend afgesloten. In de Allianz Arena van gastheer Bayern München werden de Italianen met 1-2 verslagen. Napoli kwam na rust nog wel op voorsprong, maar wist geen stand te houden tegen de aanvalsdrang van de ploeg van trainer Diego Simeone. Ex-Ajacied Arek Milik miste in de eerste helft nog vanaf elf meter.

Er was een half uur gespeeld toen scheidsrechter Benjamin Brand niet anders kon dan de bal op de stip leggen. Milik nam plaats achter de bal en schoot niet al te sterk op doel. Atlético-doelman Jan Oblak koos voor de goede hoek en hield zijn doel schoon. Na rust moest de doelman van de Spanjaarden alsnog vissen. José Callejón kreeg een voorzet vanaf de linkerflank van Faouzi Ghoulam en schoot de bal vanuit de volley via een stuit tegen de touwen: 0-1.

Atlético liet het er niet bij zitten en maakte jacht op de gelijkmaker. Deze viel twintig minuten voor tijd en kwam op naam van Fernando Torres. Het was Antoine Griezmann die de bal met een gelukje mee het strafschopgebied in kreeg, teruglegde op zijn Spaanse collega, die de bal achter keeper Pepe Reina schoot. Laatstgenoemde was tien minuten voor tijd kansloos toen Luciano Vietto van dichtbij raak kopte vanuit een hoekschop: 2-1.

In de slotfase sloeg de vlam nog lichtelijk in de pan. Diego Godin kwam onbesuisd in op zijn tegenstander en kon met zijn tweede gele kaart vertrekken. Reina kwam nog even verhaal halen, maar daar bleef het bij. Atlético neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Bayern en Liverpool.