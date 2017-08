‘NEC doet zaken met Feyenoord en huurt talentvolle verdediger’

Calvin Verdonk speelt het komende seizoen voor NEC. De club uit de Jupiler League neemt de verdediger op huurbasis over van Feyenoord. Dat meldt Voetbal International dinsdagavond. Het is niet voor het eerst dat de twintigjarige verdediger elders wordt gestald, vorig seizoen werd hij uitgeleend aan PEC Zwolle.

Verdonk wordt door hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst nog niet rijp geacht voor het grote werk in De Kuip en mag daarom elders meer ervaring opdoen. Gehoopt werd dat hij vorig seizoen in Zwolle wekelijks in actie zou komen, maar hij kwam slechts tot zeventien competitieoptredens, waarvan veertien als basisspeler. In Nijmegen moet Verdonk proberen uit te groeien tot een vaste waarde.

Een officiële bevestiging van beide clubs laat vooralsnog op zich wachten. Het contract van Verdonk bij Feyenoord loopt door tot medio 2020. Hij is niet de enige speler die de club uit Nijmegen deze week aantrekt. Dinsdag versterkte de degradant van vorig seizoen uit de Eredivisie zich al met Ted van de Pavert, die op huurbasis overkomt van PEC Zwolle. De Nijmegenaren hebben een optie tot koop bedongen.