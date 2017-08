Lucien Favre: ‘Sneijder is een heel goede speler, daar is geen twijfel over’

Ajax neemt het woensdagavond wederom op tegen OGC Nice. Na een 1-1 gelijkspel in Frankrijk vorige week, moeten de Amsterdammers in de eigen Johan Cruijff ArenA kwalificatie voor de laatste Champions League-voorronde zien af te dwingen. Lucien Favre, trainer van les Aiglons, realiseert zich dat een goed resultaat noodzakelijk is.

"We weten dat het moeilijk gaat worden, omdat Ajax vorig seizoen thuis ongeslagen bleef in de Europa League", zegt Favre op een persconferentie. "Het zal heel lastig worden. We weten dat we moeten scoren. Maar dat heeft onze voorbereiding niet veranderd." De Fransen moeten het zonder de geblesseerde Mario Balotelli stellen, die in de heenwedstrijd nog een doelpunt maakte.

Alassane Pléa zal Balotelli woensdagavond vervangen. "Dat Balotelli er niet bij is, is jammer voor de ploeg en voor hem. Maar Pléa kan hem op een waardige manier vervangen, ook al is hij lang geblesseerd geweest", aldus Favre, die ook de vraag kreeg of Nice conditioneel niet minder is dan Ajax. "Of wij lichamelijk minder zijn? Ik denk het niet, omdat wij vorige week genoeg kansen hadden. Alleen de afwerking was niet goed."

Ook ging Favre kort in op het verhaal dat Wesley Sneijder, die transfervrij is na zijn vertrek bij Galatasaray, wellicht speler wordt van Nice: "Sneijder is een heel goede speler, daar is geen twijfel over." Favre antwoordt vaag op de vraag of de club zich verder nog op de transfermarkt gaat begeven: "Die is nog open tot en met 31 augustus, dus we zullen zien of we nog wat gaan doen op dat gebied."