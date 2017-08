UEFA waarschuwt: ‘Als PSG zo'n constructie opzet, laten we dat niet passeren’

Neymar staat naar verluidt op het punt speler te worden van Paris Saint-Germain. De ontsnappingsclausule van de Braziliaan zou worden geactiveerd, waardoor Barcelona 222 miljoen euro gaat ontvangen. De hele voetbalwereld vraagt zich echter af of deze recordtransfer de regels van Financial Fair Play (FFP) niet overschrijdt. Yves Leterme, Chief Investigator van de UEFA aangaande FFP, legt uit.

"De FFP gaat uit van twee principes: ten eerste moeten clubs schuldenvrij zijn en ten tweede moeten er voldoende sportieve inkomsten zijn om de sportieve uitgaven te dekken. Als PSG 222 miljoen euro uitgeeft aan de transfer van Neymar, dan zal dat sowieso onderzocht worden", vertelt de ex-premier van België in gesprek met Sporza. "In eerste instantie door de Franse voetbalbond, die een licentie moet verlenen."

"PSG is wat dat betreft een bijzonder geval, omdat het de voorbije jaren een overeenkomst had lopen bij de UEFA om hun schulden te saneren. Enkele maanden geleden zijn ze uit die procedure gehaald", vervolgt Leterme. "Als de cijfers worden ingediend, zal moeten blijken of de uitgaven voor Neymar opwegen tegen de inkomsten, zoals sponsoring, ticketverkoop... Vergeet ook niet dat PSG de voorbije maanden al heel wat zware contracten van de hand heeft gedaan. We moeten dus zien wat de balans is."

De FFP-commissie houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. "Als ze (PSG, red.) opnieuw een onaanvaardbaar tekort oplopen, dan wordt er een dossier tegen hen geopend. Ik moet dan als investigator straffen voorstellen die kunnen gaan van schuldenbegeleiding tot een verbod om deel te nemen aan de Champions League of Europa League", aldus Leterme.

Het verhaal gaat dat niet PSG, maar Neymar zelf, met geld vanuit Qatar, zich vrij gaat kopen bij Barcelona en zich daarna gaat binden aan de Franse topclub. "Het is natuurlijk allemaal nog voorwaardelijk, maar als dit realiteit zou zijn, dan kan ik me voorstellen dat we dit moeilijk kunnen laten passeren", waarschuwt Leterme. "We hebben recentelijk met de mensen van PSG trouwens nog diepgaande gesprekken gevoerd over wat wel en niet kan."