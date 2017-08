Willem II doet zaken met Wolfsburg: ‘Ik wil iedere training sterker worden’

Ismail Azzaoui wordt door Willem II voor één seizoen gehuurd van VfL Wolfsburg, zo melden de Tilburgers dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De aanvaller traint al anderhalve week mee en liet tijdens trainingen en oefenwedstrijden een goede indruk achter.

De Belgische Marokkaan werd opgeleid door Anderlecht. In 2014 verruilde hij die club voor Tottenham Hotspur, waar hij zijn wedstrijden afwerkte bij de beloften. Na anderhalf seizoen in Londen, besloot Azzaoui zijn carrière voort te zetten bij de club van Andries Jonker, waar hij in november 2015 zijn Bundesliga-debuut maakte.

Doordat de negentienjarige Azzaoui in Duitsland zijn kruisbanden scheurde, kwam hij daar weinig aan spelen toe. "Maar dat is alweer even geleden. Ik train nu zo’n twee weken bij Willem II mee en dat gaat iedere dag beter", aldus de buitenspeler op de clubsite van de Eredivisionist. "Ik wil iedere training sterker worden en kijk er ontzettend naar uit om aan de competitie te beginnen."

Over de intensiteit van de trainingen is Azzaoui aangenaam verrast. "Voordat ik naar Nederland kwam heb ik mensen wel eens horen zeggen dat in Nederland niet zo hard getraind wordt, maar daar is hier absoluut niets van te merken. Met deze trainers en spelers werken we erg hard aan onze speelstijl en fitheid. Dat bevalt me erg goed."

Azzaoui, die met rugnummer 38 gaat spelen, werd tot op heden door trainer Erwin van de Looi op links geposteerd. "Maar als het moet kan ik ook op rechts uit de voeten. Bij de jeugdteams van België stond ik meestal op rechts. Ik kan zowel binnendoor als buitenom iemand passeren en schieten of voorzetten geven."