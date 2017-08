‘Ik denk dat hij net als Huntelaar niet op het ‘tweede spoor’ wil spelen’

De kans dat Robin van Persie deze zomer naar Feyenoord komt, lijkt vrijwel nihil. Trainer Aykut Kocaman is erg positief over de 33-jarige spits en een vertrek bij Fenerbahçe zit er naar alle waarschijnlijkheid niet in. André Stafleu, oud-verdediger van de Rotterdammers, twijfelt over de rol die Van Persie moet gaan spelen, mocht hij alsnog naar Feyenoord verkassen .

Stafleu, die in de jaren ‘70 en ‘80 voetbalde voor Feyenoord, ziet bij de eventuele komst van RVP gelijkenissen met een andere routinier die deze zomer terugkeerde naar de Eredivisie. "Het is een beetje hetzelfde als met Klaas-Jan Huntelaar bij Ajax. Dat zijn allebei gevierde jongens en ik heb niet het idee dat zij op het 'tweede spoor' willen spelen. Als je hem niet in de basis zet en je laat hem op de bank zitten, dan krijg je daar denk ik problemen mee", aldus Stafleu in gesprek met RTV Rijnmond.

Bij Feyenoord hoopt men dat Van Persie hetzelfde teweeg kan brengen als Dirk Kuyt deed bij zijn terugkomst, maar Eddy Treijtel, oud-doelman van de club, stelt dat dit niet gaat gebeuren. "Robin is natuurlijk een jongen met een echt Feyenoord-hart, maar hij zal niet de rol over kunnen nemen van Dirk Kuyt. Dat verwachten de meesten wel. Maar hij kan wel van toegevoegde waarde zijn", besluit Treijtel.