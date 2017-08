‘Ik wil spelen, op de bank bij Feyenoord kan ik me niet ontwikkelen’

Lucas Woudenberg verruilde dinsdag Feyenoord voor sc Heerenveen. Bij de Friese club kan hij waarschijnlijk op meer speelminuten rekenen dan in Rotterdam, waar hij moest concurreren met Ridgeciano Haps en Miquel Nelom. De linksback is blij dat Heerenveen hem een nieuwe kans in zijn carrière biedt.

"Ik wil iedere week spelen, op de bank kan ik me niet ontwikkelen", aldus Woudenberg op de clubsite van zijn nieuwe werkgever. "De interesse van Heerenveen speelde al enkele weken. Ik denk dat ik hier op mijn plek ben. Heerenveen is een mooie club, die hoog in het linkerrijtje kan eindigen en staat voor aanvallend voetbal waar ik graag een bijdrage aan wil leveren."

De 23-jarige verdediger kwam vorig seizoen tot acht optredens bij Feyenoord, nadat hij daarvoor op huurbasis voor Excelsior en NEC speelde. Net als de nieuwe rechtsback Denzel Dumfries, overgekomen van Sparta Rotterdam, hoopt Woudenberg in aanvallend opzicht een bijdrage te kunnen leveren aan het spel van de Friezen: "Ik denk dat dat een wapen is dat iets extra's toevoegt aan het team, zeker in wedstrijden waarin we veel de bal hebben."

Woudenberg heeft voor twee seizoenen getekend, met een optie voor nog een jaar. "En die hoop ik vol te maken. Ik heb de afgelopen jaren steeds van club gewisseld. Het is fijn om nu wat langer op één plek te blijven. Aan de andere kant weet je het nooit in voetbal. Als we met Heerenveen goed presteren kan er zomaar een interessante aanbieding voorbijkomen. Maar goed, daar denk ik nu absoluut niet aan. Ik wil in Heerenveen mijn plek veroveren en presteren, dat heeft prioriteit."