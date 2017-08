‘Koeman wil oude club dwarszitten in strijd om Oranje-international’

Wesley Hoedt zou in de nadrukkelijke belangstelling van Southampton staan, maar de 23-jarige centrale verdediger van Lazio heeft meerdere ijzers in het vuur. Everton zou volgens Liverpool Echo in de viervoudig Oranje-international een multifunctionele versterking zien voor de verdedigingslinie.

Ofschoon Everton zich deze transferperiode reeds voor honderd miljoen euro heeft versterkt met nieuwe spelers, zou Ronald Koeman nog niet geheel tevreden zijn over de bezetting in zijn defensie. De manager zag Ramiro Funes onlangs wegvallen met een ernstige knieblessure en doordat Hoedt ook als linksback uit de voeten kan, zouden the Toffees graag zaken willen doen met Lazio.

Lazio zou Hoedt taxeren op ongeveer 13,5 miljoen euro. De geboren Alkmaarder staat voor zijn derde seizoen in Rome, nadat hij in de zomer van 2015 transfervrij werd opgepikt bij AZ. Hij speelde de afgelopen voetbaljaargang 23 wedstrijden in de Serie A voor i Biancocelesti en was daarin goed voor 2 doelpunten. Zijn contract in Stadio Olimpico loopt nog door tot halverwege 2019.