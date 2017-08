Lasse Schöne vreest talenten niet: ‘Ik kan ze nog makkelijk bijhouden’

Lasse Schöne is met zijn 31 jaar een van de routiniers bij Ajax en de Deen ziet ook hoe middenvelders als Donny van de Beek en Frenkie de Jong zich steeds nadrukkelijker manifesteren bij de hoofdmacht van de Amsterdammers. Ondanks de stevige concurrentie lijkt Schöne voorlopig onder Marcel Keizer ook nog op een basisplaats te mogen rekenen en hij is niet bang dat dit binnen afzienbare tijd gaat veranderen.

“Ik kan ze nog makkelijk bijhouden”, knipoogde Schöne, die niet van plan is om zijn plek op het middenveld af te staan, tijdens een perspraatje: “Nee, absoluut niet. Ik wil elke week spelen. Ik denk ook dat ik veel voor dit team kan betekenen binnen en buiten het veld. Dat heb ik volgens mij ook wel laten zien.”

De Deen is wel blij dat Keizer zoveel opties voor op het middenveld rond heeft lopen: “Gelukkig wel ja. We hebben genoeg grote talenten rondlopen. Het is ook de bedoeling dat ze gaan ruiken aan het grote podium. Concurrentie is goed voor ons.

Schöne lijkt woensdagavond, als Ajax het in de eigen Johan Cruijff ArenA na een 1-1 gelijkspel in Frankrijk opneemt tegen OGC Nice, dan ook gewoon aan de aftrap te gaan verschijnen. De middenvelder hoopt dat het thuispubliek Ajax een zetje de goede kant op kan geven: “Een volle Arena helpt altijd mee. Dat is lekker. We hebben vorig jaar gezien hoe belangrijk dat kan zijn. Wij hebben er zin in.”