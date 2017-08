‘Hij doet het prima bij Ajax, al zijn we wel bezig met meeverdedigen’

Ajax treft woensdagavond OGC Nice in de return van het tweeluik in de voorronde van de Champions League en de Amsterdammers weten dat zij na het 1-1 gelijkspel in Frankrijk aan een 0-0 in eigen huis genoeg hebben om door te bekeren. Trainer Marcel Keizer verwacht dat les Aiglons in de Johan Cruijff ArenA op dezelfde manier zullen opereren als zij thuis deden.

“Ik ga ervan uit dat beide teams morgen beter spelen, want je bent nu een week verder in de voorbereiding”, vertelde hij tijdens een persconferentie. “Wij vinden dat we moeten winnen, maar dat zal geen gemakkelijke opgave zijn. Dat tonen de resultaten van de Nederlandse teams wel aan. Over de opstelling ga ik het nu niet hebben. Je hebt voor morgen een aantal plannen nodig en daar zijn we klaar voor.”

Keizer verklapte al wel vast dat de teruggekeerde Mitchell Dijks deel uit zal maken van de wedstrijdselectie. Of David Neres, die als invaller indruk maakte in Nice, echter op een plek bij de eerste elf mag rekenen, laat hij in het midden: “Aan de bal viel Neres aardig in in Nice. Hij is prima bezig. We zijn nog wel bezig met hem qua meeverdedigen”, legde de trainer van de Amsterdammers uit.

Ajax kreeg maandag het nieuws te horen dat Mario Balotelli, die het doelpunt in de heenwedstrijd voor zijn rekening nam, er woensdag wegens een bovenbeenblessure niet bij zal zijn. Keizer betwijfelt echter of dit een enorm voordeel is voor zijn ploeg: “Een uitstekkende speler, maar Alassane Pléa zal waarschijnlijk op zijn plek spelen. Ook een snelle, vaardige jongen.”