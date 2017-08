‘Overbodige middenvelder Manchester City alternatief Sneijder bij Nice’

OGC Nice zou achter de schermen druk bezig zijn met de komst van Wesley Sneijder, maar de Oranje-international is niet de enige middenvelder op het verlanglijstje van de Franse club. Volgens Nice-Matin heeft de Champions League-opponent van Ajax zijn oog laten vallen op Samir Nasri, die overbodig is bij Manchester City en dus mag uitkijken naar een nieuwe club.

Ofschoon de dertigjarige Nasri vorige maand indruk maakte in enkele oefenwedstrijden ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, ligt zijn toekomst in principe niet bij the Citizens. De voormalig Frans international komt niet voor in de plannen van Josep Guardiola en werd de afgelopen voetbaljaargang al op huurbasis gestald bij Sevilla. Zijn contract loopt echter nog twee jaar door in het Etihad Stadium, waardoor City een transfersom van minimaal tien miljoen euro zou verlangen.

Nasri debuteerde in de Ligue 1 voor Olympique Marseille en kwam vervolgens via Arsenal in 2011 bij City terecht. Met die club wist hij onder meer twee landstitels te winnen, maar de spelmaker zou nooit uitgroeien tot een dragende speler. De Fransman lijkt bij Nice te gelden als alternatief voor Sneijder. Laatstgenoemde is transfervrij nadat zijn contract bij Galatasaray eerder deze zomer werd ontbonden, maar volgens onder meer het Algemeen Dablad vormen de financiële eisen van de geboren Utrechter vooralsnog een struikelblok voor les Aiglons.