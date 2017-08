‘ADO en Heerenveen dreigen basiskrachten naar Turkije te zien vertrekken’

Wilfried Kanon en Joost van Aken stonden vorig seizoen als spelers van ADO Den Haag en sc Heerenveen nog tegenover elkaar in de Eredivisie, maar de kans bestaat dat de twee verdedigers volgend seizoen dezelfde kleuren verdedigen. De Turkse middenmoter Konyaspor heeft naar verluidt namelijk interesse in beide stoppers.

De transfer van Kanon naar de Süper Lig lijkt het verst gevorderd, aangezien de Ivoriaan volgens Omroep West dinsdag al in Konya gearriveerd is. ADO wil de international graag behouden, maar kan niet meer aan de salariseisen van Kanon voldoen. Aangezien hij een speler van buiten de Europese Unie is, moet hij meerdere tonnen per jaar verdienen.

Van Aken is daarnaast volgens het Turkse Fotomaç bij Konyaspor in beeld als opvolger van de onlangs naar Olympiakos vertrokken ex-PSV’er Jagos Vukovic. De verdediger miste de laatste weken van het afgelopen seizoen met een enkelblessure en heeft in Friesland nog een contract tot medio volgend jaar. Heerenveen heeft wel de optie de verbintenis met nog een jaar te verlengen.