‘Het voetbal heeft echt haar leven gered!’

De Oranje Leeuwinnen hebben de halve finale van het Europees Kampioenschap vrouwenvoetbal in eigen land weten te behalen en nemen het donderdagavond op tegen Engeland. Voetbalzone-verslaggever Justus Dingemanse heeft Marjolein van der Veldt van vrouwenvoetbalnieuws.nl te gast om te praten over de prestaties van het Nederlands elftal. In deze zesde aflevering komen onder meer de achtergrond van Shanice van de Sanden, de kwaliteiten van Sherida Spitse en de gevaarlijke aanvalsters van Engeland voorbij.