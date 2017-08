Sevilla haalt verloren zoon terug naar Ramón Sánchez Pizjuán

Jesús Navas keert terug bij Sevilla. De club uit Andalusië maakt dinsdagmiddag via de officiële kanalen melding van de komst van de 31-jarige rechtervleugelaanvaller. Navas was transfervrij na zijn vertrek bij Manchester City deze zomer en heeft een contract voor vier seizoenen getekend in Ramón Sánchez Pizjuán.

Navas keert zodoende na een vierjarig avontuur in Engeland terug op het oude nest. Hij werd in de zomer van 2013 voor een bedrag van twintig miljoen euro door Manchester City weggeplukt bij Sevilla, maar slaagde er in de Premier League niet in aan de hoge verwachtingen te voldoen. Nadat de 35-voudig Spaans international in zijn debuutjaar nog goed was voor vier doelpunten en zeven assists in dertig competitiewedstrijden, nam zijn vorm daarna drastisch af. Zijn laatste goal in de Premier League maakte hij in januari 2014.

Navas is afkomstig uit de jeugdopleiding van Sevilla en speelde na zijn debuut in het seizoen 2003/04 liefst 395 wedstrijden voor de Andalusiërs. Daarmee is hij slechts achttien duels verwijderd van recordhouder Pablo Blanco. Navas is na Simon Kjaer, Nolito, Luis Muriel, Éver Banega, Guido Pizarro en Sebastien Corchia de zevende zomeraanwinst van Sevilla.