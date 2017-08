Manchester United-icoon vreest buurman: ‘Zij zijn de te kloppen ploeg’

Manchester United heeft met de komst van Romelu Lukaku, Nemanja Matic en Victor Lindelöf niet stil gezeten op de transfermarkt, maar the Red Devils komen niet in de buurt van het aantal aanwinsten van buurman Manchester City, dat Douglas Luiz, Danilo, Ederson, Bernardo Silva, Kyle Walker en Benjamin Mendy al binnen hengelde. United-icoon Ryan Giggs vreest dan ook dat the Citizens als favoriet het nieuwe Premier League-seizoen in gaan.

“Ik denk dat Manchester City het te kloppen team is. Ik heb ze aan het einde van het vorige seizoen in de gaten gehouden en hun voorhoede is angstaanjagend met Sergio Agüero, Gabriel Jesus, Leroy Sané, Kevin De Bruyne, David Silva en Raheem Sterling”, legt hij uit aan Sky Sports. “Wat ze nog moesten verbeteren was de verdediging en het wordt interessant om te zien hoe Ederson zich aan gaat passen. Je gaat de Premier League namelijk niet winnen met een matige keeper.”

“Ze hebben flink geïnvesteerd in de backposities, maar de vraag is nog steeds of Vincent Kompany fit kan blijven. Zijn invloed en ervaring zijn van levensbelang voor het team”, gaat Giggs verder. De Welshman is ook benieuw hoe Chelsea en Tottenham Hotspur, de nummer één en twee van vorig seizoen, na de zomerstop gaan presteren: “Je kan Chelsea niet opzij schuiven, maar of ze het team hebben om mee te doen in de Premier League en in Europees opzicht? Ik weet het niet zeker. Tottenham heeft een erg ervaren team en een geweldige trainer, maar iedereen vraagt zich af of zij het vol kunnen houden zonder vers bloed.”