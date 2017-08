KNVB stelt volledige team van de bekerfinale aan voor Johan Cruijff Schaal

Danny Makkelie moet de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en Vitesse zaterdagavond in goede banen leiden. De KNVB heeft de arbiter dinsdag aangesteld voor de krachtmeting tussen de landskampioen en de bekerwinnaar in De Kuip.

Makkelie had eind april al de leiding over de bekerfinale tussen AZ en Vitesse (0-2). Het voltallige team dat zich over die finale ontfermde, krijgt nu ook de leiding over de Johan Cruijff Schaal. Het gaat behalve Makkelie om zijn vaste assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Mario Diks, vierde man Jochem Kamphuis en video-scheidsrechters Pol van Boekel en Siemen Mulder.

De ene videoref zal de wedstrijd volgen, terwijl de ander zich richt op de herhalingen van gebeurtenissen op het veld. Het is voor Makkelie na Ajax - PEC Zwolle in 2014 (0-1) de tweede keer dat hij de seizoensopener krijgt toegewezen.