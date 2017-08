‘Geen club heeft een grotere wens of een grotere kans om de CL te winnen’

Douglas Costa gaat in dienst van Juventus voor het maximale. De van Bayern München gehuurde aanvaller denkt dat de Italiaanse grootmacht na de verloren finales van 2015 en 2017 een grote kans maakt om binnenkort wel aan het langste eind te trekken in de Champions League. Costa zit pas kort bij Juventus, maar merkt het enorme verlangen van zijn nieuwe club naar de Cup met de Grote Oren.

"In Europa is er geen ander team met een grotere wens of een grotere kans om de Champions League te winnen", stelt de 26-jarige Douglas Costa dinsdag in gesprek met La Gazzetta dello Sport. "Ik ben naar Juventus gegaan, omdat deze club in de afgelopen drie jaar twee keer in de finale van de Champions League stond. Deze club wil nog meer. Ik wil deel uitmaken van de geschiedenis van Juventus."

"Met het WK in het vooruitzicht, had ik geen beter gezelschap uit kunnen zoeken. Ik wil hier alles winnen, inclusief de Champions League", kondigt de huurling aan. De Braziliaan werd ook in verband gebracht met Manchester City, waar zijn oude trainer Josep Guardiola aan het roer staat. Een hereniging leek Douglas Costa echter geen goed idee. "Ik wilde voorkomen dat mensen dachten dat ik een basisplek had omdat Guardiola op de bank zat", aldus de aanvaller.

Douglas Costa voegt daaraan toe dat hij volwassener wilde worden en nieuwe ervaring wilde opdoen in Italië. "Ik wilde kennismaken met een ander soort voetbal. Massimiliano Allegri is een trainer die graag het woord voert. Hij kent mijn potentieel en ik voel het vertrouwen van hem. Carlo Ancelotti had tussen de interlands en mijn blessures weinig tijd om echt met me om te gaan. Het was niet zoals met Guardiola, maar ik had wel een goede relatie met Ancelotti. We zijn vrienden."