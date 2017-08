Heracles houdt poot stijf: ‘Als hij vertrekt, dan alleen voor de hoofdprijs’

Heracles Almelo ziet een vertrek van Joey Pelupessy niet zitten. De kersverse aanvoerder stond in de belangstelling van FC Utrecht, dat een opvolger van Wout Brama zocht. Algemeen directeur Nico-Jan Hoogma van de Almeloërs wijst echter op het belang van Pelupessy in de selectie van zijn club.

De controlerende middenvelder miste geen wedstrijd in de afgelopen twee seizoenen in de Eredivisie. Hoewel zijn contract nog maar een jaar doorloopt, is Heracles niet van zins om hem te verkopen. Door de houding van de club verlegde Utrecht de aandacht naar Anouar Kali, die maandag werd gepresenteerd als vervanger van Brama. Eind vorige maand werd Pelupessy ook in verband gebracht met streekgenoot FC Twente.

"FC Utrecht had interesse, maar onder die voorwaarden was er geen ruimte om te praten", stelt Hoogma in gesprek met Voetbal International. Hij wijst erop dat Pelupessy sinds kort aanvoerder is en dat beide partijen spreken over contractverlenging. "Naast een goede speler is het ook een fantastisch mens. Een jongen die verschillende karakters bindt in de groep. Die willen wij dus helemaal niet laten gaan. Als zo’n sleutelspeler al vertrekt, dan alleen voor de hoofdprijs."