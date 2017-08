‘Feyenoord grijpt ondanks bod van 1,2 miljoen euro naast toptalent buurman’

Rick van Drongelen lijkt zijn carrière te gaan vervolgen bij Hamburger SV, maar de verdediger van Sparta Rotterdam had de volgende stap in zijn loopbaan ook dichter bij huis kunnen zetten. RTV Rijnmond meldt namelijk dat ook Feyenoord zich bemoeid heeft met de jacht op de achttienjarige jeugdinternational.

De regerend landskampioen zou zich met een bod van 1,2 miljoen euro bij de buurman hebben gemeld, om vervolgens het bericht te hebben gekregen dat HSV bereid is om heel wat meer te betalen. Die Rothosen lijken Van Drongelen voor een bedrag van drie miljoen euro naar de Bundesliga te gaan halen.

Van Drongelen trainde dinsdag al niet meer mee met Sparta en zowel de Rotterdammers als HSV heeft inmiddels via de officiële kanalen bevestigd dat er gesprekken over een transfer van de stopper worden gevoerd. De verdediger zet naar verwachting binnen afzienbare tijd zijn krabbel onder een vijfjarig contract in het Volksparkstadion.

Van Drongelen maakte in december 2015 zijn debuut voor Sparta en vierde in zijn eerste jaar bij de hoofdmacht meteen het kampioenschap van de Jupiler League en de promotie naar de Eredivisie. Vorig seizoen was hij met 31 optredens een vaste waarde in de hoogste afdeling en maakte hij veel indruk in het shirt van de Spangenaren.