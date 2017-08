‘Bayern München en Juventus zijn positief over ‘anti-PSG-front’ van Barça’

Barcelona heeft de afgelopen dagen contact opgenomen met andere Europese topclubs, zo meldt L'Équipe dinsdagochtend. Volgens de sportkrant werkt de Spaanse grootmacht aan een 'front' tegen Paris Saint-Germain naar aanleiding van de mogelijke transfer van Neymar naar Parijs. Barcelona lijkt niet alleen te staan, want Bayern München en Juventus zouden positief hebben gereageerd.

Barcelona wil PSG afschilderen als een dreiging voor de gevestigde orde. Het doel is om de Franse club te isoleren op het Europese podium, aldus L'Équipe. De krant voegt eraan toe dat Barcelona gezichtsverlies probeert te voorkomen, maar dat de club er zelf voor koos om een afkoopsom van 222 miljoen euro in het contract van Neymar te laten opnemen. Achter de schermen zou Barça tevens werken aan officiële stappen tegen PSG.

De Spanjaarden geloven dat PSG, binnen het kader van Financial Fair Play, nimmer de financiële mogelijkheden heeft om zoveel geld te investeren in een speler, waarbij Barcelona ook rekening houdt met de extra belastingen, salaris en bonussen die de Fransen moeten betalen bij een overgang. Daarom zou Barça, bij een transfer, naar de UEFA stappen en vragen of de voetbalbond kan onderzoeken waar het geld vandaan komt.

De Spaanse competitieorganisator LFP dreigde bovendien al met gerechtelijke stappen tegen PSG. "Zelfs als ze de clausule van Neymar niet betalen, zullen we ze aangeven", kondigde voorzitter Javier Tebas vorige week aan in gesprek met Marca. "Ze kunnen niet zomaar cijfers verzinnen die beter zijn dan die van Barcelona en Real Madrid. Dat gelooft niemand, wat betekent dat de staat Qatar geld injecteert in de club. Dat is in strijd met Financial Fair Play."

Ondertussen speculeert Marca over de mogelijke betrokkenheid van Marco Verratti in de megadeal. Barcelona wil voorlopig niet onderhandelen met PSG, maar zou van gedachten kunnen veranderen als de middenvelder onderdeel wordt van de transfer. Dat kan voor PSG ook voordelig zijn, omdat de totale som voor Neymar inclusief belastingen kan uitkomen op zo'n driehonderd miljoen euro. Mocht de club een akkoord bereiken met Barcelona over een transfersom en de eventuele toevoeging van Verratti, dan komt de belasting te vervallen die normaal gepaard gaat met het activeren van een afkoopclausule.