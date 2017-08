Borussia Dortmund betaalt studie supertalent na horrorblessure

Dario Scuderi stond bekend als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van Borussia Dortmund, maar de kans is klein dat de negentienjarige Italiaan ooit nog op het veld zal staan. De rechtsback raakte vorig jaar namelijk zwaar geblesseerd aan de knie en de verwachtig is dat hij nooit meer compleet zal herstellen.

Scuderi scheurde in september tijdens een UEFA Youth League-wedstrijd tegen Legia Warschau zijn kruis- en kniebanden af en liep ook schade aan de meniscus op. Die Borussen vreesden er zelfs even voor dat het onderbeen van het supertalent, dat naar verluidt op het punt stond om door te breken bij de hoofdmacht, geamputeerd moest worden vanwege een gebrekkige bloedtoevoer, maar na acht operaties is Scuderi weer aan de beterende hand.

Zijn droom om profvoetballer te worden kan hij echter naar alle waarschijnlijkheid vergeten en Scuderi heeft daarom besloten zich op een opleiding sportmanagement te richten. De verdediger klopte vervolgens bij Dortmund-directeur Hans-Joachim Watzke aan om te vragen of hij een lening kon krijgen en kreeg vervolgens nog veel mooier nieuws te horen: het Duitse Kicker meldt dat de club van Peter Bosz heeft besloten om zijn hele studie te betalen.