‘Datingapp Tinder verschijnt voor 13,4 miljoen euro op shirt Man United’

Manchester United voert gesprekken met Tinder, zo meldt de Daily Mail dinsdagochtend. Vanaf aankomend seizoen mogen voetbalclubs een sponsor op de linkermouw van het shirt tonen en de datingapp biedt naar verluidt 13,4 miljoen euro aan de Engelse topclub. Negen Premier League-clubs hebben al een sponsor voor op de mouw, maar de bedragen die daarmee gemoeid zijn komen niet in de buurt van het bod van Tinder.

Tinder is als sponsor van Napoli al actief in de voetbalwereld. De club bood supporters zelfs de kans om via de app een ontmoeting met Arek Milik te regelen. Het bedrijf wil werken aan de wereldwijde uitstraling en ziet daar ook via Manchester United kansen toe. Rivaal Manchester City ontvangt naar verluidt elf miljoen euro om volgend seizoen het logo van het Zuid-Koreaanse Nexen op de linkermouw te dragen.

Op rechtermouw staat het logo van de Premier League en daar komt dus geen sponsor te staan. De commerciële waarde wordt door marketingexperts geschat op ongeveer twintig procent van een volwaardige shirtsponsoring. Chevrolet betaalt de club jaarlijks 56 miljoen euro als shirtsponsor. Een woordvoerder van Manchester United wil niet ingaan op het gerucht over de samenwerking met Tinder.