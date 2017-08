‘Sparta Rotterdam verliest toptalent voor miljoenen aan Hamburger SV’

Sparta Rotterdam staat op het punt om een van de grootste transfers uit de clubhistorie af te ronden. Volgens Voetbal International is Rick van Drongelen voor een bedrag van drie à vier miljoen euro op weg naar Hamburger SV. RTV Rijnmond maakt melding van een transfersom van een kleine drie miljoen euro.

Sparta bevestigt dat zowel de club als de verdediger in onderhandeling is met de club uit de Bundesliga. De pas achttienjarige jeugdexponent was vorig seizoen een vaste waarde in de basiself van trainer Alex Pastoor. Waarschijnlijk werd HSV een week geleden overtuigd, toen een oefenwedstrijd tegen Sparta in Oostenrijk in 1-1 eindigde. Van Drongelen maakte toen het enige doelpunt voor de Rotterdammers. Zijn contract op Het Kasteel loopt nog twee seizoenen door.

Van Drongelen kan voor vijf seizoenen tekenen in Hamburg. De jeugdinternational debuteerde in december 2015 in de hoofdmacht van Sparta. In het seizoen 2015/16, waarin Sparta de Jupiler League won, speelde Van Drongelen vijftien wedstrijden mee. In de afgelopen jaargang vestigde hij zich definitief als basisspeler. Van Drongelen wordt waarschijnlijk niet de duurste speler ooit van Sparta: dat record staat op naam van Marvin Emnes, die in 2008 voor vier miljoen euro vertrok naar Middlesbrough.