Heerenveen krijgt wind van voren: ‘Blijkbaar kun je beter een klootzak zijn’

Henk Timmer, de zaakwaarnemer van Henk Veerman, heeft geen goed woord over voor de houding van sc Heerenveen. De Eredivisionist wilde aanvankelijk niet door met zijn cliënt, maar besloot de optie in het aflopende contract van Veerman toch te lichten. Nu vraagt de club een transfersom voor de spits en werd een eerste bod van zes ton exclusief bonussen van FC Utrecht afgewezen.

Eerder dit jaar bereikte Veerman al een persoonlijk akkoord met Utrecht, maar door de keuze van Heerenveen om zijn contract toch te verlengen ging een transfervrije overstap deze zomer niet door. "Het is belachelijk dat Heerenveen hem op dit moment tegenhoudt", stelt Timmer in de Leeuwarder Courant. "Henk heeft zich altijd keurig netjes gedragen, maar uiteindelijk kun je soms blijkbaar beter bonje maken en een klootzak zijn om wat voor elkaar te krijgen."

"Bij Heerenveen zeggen ze steeds dat Henk een Eredivisiewaardige speler is, maar dat blijkt volgens mij nergens uit. Als je dat vindt, dan stel je hem toch op?", vraagt de oud-doelman zich af. Volgens Timmer veranderde Heerenveen pas van mening toen de supporters zich roerden. "En nu probeert Heerenveen geïnteresseerde clubs dus zoveel mogelijk geld uit de zak te kloppen. Ik vind echt dat het respect ver te zoeken is bij Heerenveen."

Technisch manager Gerry Hamstra gaat niet in op de reactie van Timmer: hij noemt het 'zijn perspectief op de zaak'. In De Telegraaf weigert Hamstra bovendien in te gaan op de onderhandelingen met Utrecht. "Het enige wat ik kan zeggen, is dat Utrecht een bod heeft gedaan en wij hebben gereageerd. Onze houding? Die is zoals deze voor elke speler geldt. Wij weten dat we een club zijn, waarbij er ooit een keer een bod komt op een speler, waar je over moet gaan nadenken."