Koeman dicht bij recordtransfer Everton: ‘Ik denk dat er beweging in komt’

Ronald Koeman spendeerde deze zomer al 98 miljoen euro op de transfermarkt, maar de grootste transfer zit nog in de pijplijn. Gylfi Sigurdsson staat op de verlanglijst van Everton en kan Romelu Lukaku (35 miljoen euro) aflossen als duurste clubaankoop aller tijden. Aanvoerder Leon Britton van Swansea City houdt rekening met een vertrek van zijn ploeggenoot naar Everton.

Een eerste bod van 45 miljoen euro werd afgewezen door Swansea en ook een constructie van 44,9 miljoen euro plus 5,5 miljoen euro kon niet op goedkeuring rekenen van de Welshe club. De onderhandelingen zijn nog steeds gaande en Britton weet dat beide clubs niet erg ver uit elkaar liggen. Naar verluidt zet Swansea in op 56 miljoen euro. "De club geeft vooralsnog geen krimp", geeft Britton aan bij de BBC. "Ik denk dat er wel wat beweging in komt en dat Gylfi gaat vertrekken."

Sigurdsson stond vorig seizoen in elke competitiewedstrijd op het veld. De IJslander was goed voor negen treffers en dertien assists. "Als je die statistieken ziet, denk je dat hij speelt voor een club uit het linkerrijtje", zegt Britton tegen de BBC. "Hij was erg belangrijk voor ons, maar voor een club als Swansea is het helaas moeilijk om zo iemand te behouden als de grotere clubs aankloppen." Sigurdsson ligt nog drie jaar vast bij Swansea. De 27-jarige spelmaker reisde niet mee met zijn ploeg naar de Verenigde Staten in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, waardoor een transfer ophanden leek.

Toch neemt de transfersoap al weken in beslag. "Het is lastig en het duurt langer dan veel mensen hadden verwacht. Gylfi reisde niet met ons mee naar de Verenigde Staten en hij was er niet bij in de oefenwedstrijd tegen Birmingham City. Als zulke dingen gebeuren, denk je dat de transfer gaat plaatsvinden", beaamt de 34-jarige Britton. "Maar situaties kunnen razendsnel veranderen. Misschien is er plots een nieuw doelwit beschikbaar voor Everton. Een vertrek van Gylfi zou een enorme klap zijn, want je kunt zijn invloed niet ontkennen."