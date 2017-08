‘Ronaldo riskeert gevangenisstraf van 15 jaar en boete van 75 miljoen euro’

Cristiano Ronaldo riskeert een gevangenisstraf van 15 jaar en een boete van 75 miljoen euro, zo meldt Cadena COPE. Volgens de doorgaans betrouwbare radiozender uit Spanje zijn dat de gevolgen voor de aanvaller van Real Madrid als hij blijft ontkennen dat hij voor 14,7 miljoen euro aan belasting heeft ontdoken.

Ronaldo zou de Spaanse fiscus tussen 2011 en 2014 bewust hebben opgelicht. Hij ontwikkelde in 2010 naar verluidt een zakelijke structuur waarin hij bewust zijn Spaanse inkomsten uit portretrechten verborg. De 32-jarige Portugees, die sinds 2009 bij Real Madrid onder contract staat, zorgde er op die manier voor dat de belastingdienst in Spanje bijna 15 miljoen euro misliep.

Ronaldo verscheen maandag in de rechtbank in Madrid om zijn verhaal te doen. De aanklager houdt vol dat de Portugees bewust belastingfraude pleegde en dat hij pas zijn zakelijke structuur probeerde te veranderen toen hij zag dat veel bekenden om zich heen last hadden van officiële onderzoeken door de fiscus.

Mocht Ronaldo instemmen met een pact, dan krijgt hij volgens Cadena COPE een boete van 28 miljoen euro en een gevangenisstraf die hij niet hoeft uit te zitten. Als hij echter blijft volhouden dat hij onschuldig is en op een correcte manier heeft gehandeld, dan overweegt de aanklager een boete van 75 miljoen euro en een gevangenisstraf van 15 jaar te eisen.

Ronaldo kwam maandag met een officiële verklaring, na zijn bezoek aan de rechtbank. "De Spaanse belastingdienst is tot in detail bekend met mijn inkomen. Ik heb nooit iets verborgen en ook nooit de intentie gehad om belasting te ontduiken. Zij die mij kennen, weten wat ik van mijn adviseurs vraag: dat alles up-to-date is en keurig is afgehandeld, want ik wil geen problemen."

Ronaldo ontkende dat hij gebruikmaakte van een speciale structuur die opgezet was om belasting te ontduiken in Spanje. "Toen ik tekende voor Real Madrid heb ik de constructie aangehouden die ik in Engeland al gebruikte. De door Manchester United aangedragen advocaten hebben die voor mij gecreëerd in 2004, lang voordat ik plannen had om naar Spanje te komen. Het is een constructie die gebruikelijk was in Engeland, die geverifieerd is door de Engelse belastingdienst en gekwalificeerd is als legaal en legitiem. Ik geloof in gerechtigheid en hoop, dat ook hier, een eerlijk oordeel komt."