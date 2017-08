‘Ik ben degene geweest die scoorde tegen Ajax en kreeg veel over me heen’

Bryan Smeets speelt sinds een week voor SC Cambuur, maar hoopte eigenlijk naar het buitenland te gaan. De middenvelder was na het aflopen van zijn contract bij De Graafschap dicht bij een overstap naar League One-club Blackpool. In de onderhandelingen kwamen beide partijen er niet uit en dus bleef Smeets actief in Nederland.

"Het was wachten, wachten, wachten. Dan ben ik wel een type dat zegt: Tot hier en niet verder", legt de 24-jarige Maastrichtenaar uit in de Leeuwarder Courant. Hij benadrukt dat een transfer pas rond is als de handtekeningen zijn gezet. "Tot die tijd kan alles nog zo mooi zijn en ik had er ook absoluut zin in, maar het liep uit op een teleurstelling."

Toen de transferperikelen rond Smeets speelden, werd hij veelal getypeerd als 'de beul van Ajax'. Hij wordt nog vaak herinnerd aan zijn doelpunt tegen Ajax in mei 2016 en verwacht daar geen verandering in. "Weet je, dat zal altijd blijven. Ik ben degene geweest die daar scoorde en kreeg veel over me heen. Je naam wordt groter, maar ik wil vooral gezien worden als Bryan Smeets."